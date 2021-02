HandiTech Trophy : un concours pour valoriser l’innovation au service du handicap

Le concours national HandiTech Trophy revient pour sa cinquième édition au mois de juin. Organisé depuis 2017, il récompense et valorise les projets d’entreprises, associations ou étudiants porteurs de projets innovants pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap.

Mettre la technologie au service des personnes handicapées. Depuis plusieurs années déjà se multiplient les projets innovants, qu’il soit question de solutions robotiques, digitales ou pourvues d’intelligence artificielle. Et pour cause, 10% de la population mondiale est touchée par le handicap, soit environ 650 millions de personnes. Des nombres attestant de l’importance d’agir, chose faite grâce à l’implication de nombreux acteurs sur le territoire.

Chaque année depuis 20 ans a lieu, en novembre, la Semaine européenne pour l’Emploi des personnes handicapées. En 2017, le cabinet de recrutement et agence de communication JobinLive et BPI France se sont inscrits dans cette lignée en lançant le premier HandiTech Trophy, concours national pour valoriser le potentiel de l’innovation au service de l’inclusion en France.

Cette manifestation accueille en 2021 sa cinquième édition. « On est parti de l’idée que beaucoup d’entreprises et solutions technologiques se mettaient au service des personnes en situation de handicap, leur permettant de gagner en autonomie, indique Marion Haering, chef de projet en communication et événementiel pour JobinLive. La première année, 167 candidatures ont été déposées et 50 partenaires nous ont accompagnés. Directement, la mobilisation a été très poussée. L’an dernier, nous comptabilisions 202 participants. Il y a de nouveaux projets tous les ans, notamment ceux d’étudiants ».

Les projets locaux mis en lumière

L’appel à projets pour cette édition 2021 sera lancé le 1er juin, avec pour critères de participation de proposer des projets faisant le lien entre technologie et handicap. S’en suivront deux phases de sélection par les jurés en septembre ; les projets choisis seront intégrés dans l’une des sept catégories : Santé et bien-être ; Accessibilité digitale ; Emploi ; Solution de mobilité ; Sport : JO 2024 ; Éducation et famille ; Projets étudiants. Ils seront ensuite présentés par les finalistes en octobre, lors du Handipitch.

Cette étape est l’occasion pour les participants de rencontrer les partenaires et échanger sur leurs travaux. « On espère pouvoir être en présentiel cette année. En 2020, nous avons dû nous adapter en partageant le live sur nos réseaux sociaux, afin de pouvoir faire rayonner au maximum l’événement. Une semaine après, les collaborateurs en interne sont invités à élire les lauréats 2021 par un vote en ligne ».

Dotation financière et accompagnement des partenaires

La remise des prix a lieu quant à elle un mois après les votes, réunissant sponsors, partenaires et finalistes avec la présence de Sophie Cluzel et Cédric O. À la clé, les gagnants bénéficieront d’une dotation financière de l’ordre de 5 000 €, d’un accompagnement RSE dispensé par BPI France, d’une interview dans le Figaro Économie ainsi qu’un soutien de certains acteurs du réseau partenaire.

Si le concours attire chaque année plus de participants, peu nombreuses sont celles en provenance du Sud de la France. « Nous avons récompensé la start-up marseillaise Croco Go Digital en 2019 dans la catégorie Accessibilité digital, et Axyn Robotique, qui vient de Meyreuil, en Solutions de mobilité, énumère Marion. En 2018, l’entreprise niçoise Avencod, qui s’est implantée à Marseille, était lauréate dans la catégorie Emploi. Nous souhaitons que bien plus d’acteurs se lancent dans cette aventure, qu’il soit question de candidats, de sponsors, d’écoles… Nous attendons leur participation à bras ouverts ».